Granville. Infesté de champignons, le dernier terre-neuvier à voiles annule sa saison 2024

Des champignons ont été découverts sur le terre-neuvier de Granville le Marité lors d'un carénage approfondi. Leur présence à bord implique de lourds travaux de réparation, en conséquence de quoi, la saison est annulée. Les particuliers et entreprises qui avaient déjà réservé leurs places à bord seront remboursés. Toutes les animations prévues sont suspendues, comme sa présence à Fécamp Grand Escale du 8 au 12 mai 2024.

"C'est naturellement une déception pour toutes nos équipes d'organisation et pour tous les Fécampois", assure Denis Gatinet, le directeur de Fécamp Grand Escale. Il ajoute : "Le Marité est une véritable star à Fécamp et il suscite toujours autant d'attente et d'intérêt. Nous sommes, comme tous les amoureux de beaux voiliers, inquiets sur son état, et espérons que les réparations en cours lui permettront de reprendre rapidement la mer."

Des champignons cachés

Depuis la fin d'année 2023, le bateau est donc mis au sec sur le site de Port-en-Bessin, dans le Calvados, du chantier Bernard. Cette opération permet d'inspecter le navire sous toutes ses coutures, beaucoup mieux que lors du carénage annuel d'avant saison. Les charpentiers ont découvert ces champignons sur des éléments de charpente, cachés par des bordées et le béton qui assure le lest du Marité.

"Au regard des premiers éléments, nous avons décidé de poursuivre les investigations nécessaires pour prendre une décision. Nous ne pouvons pas agir dans la précipitation. Avant la rentrée de septembre, sur la base d'un diagnostic complet, viendra le temps de prendre une décision mesurée et argumentée qui nous permettra de sécuriser les réparations", explique la présidente du GIP Marité, Marie-Pierre Fauvel.

