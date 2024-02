Normandie. Hervé Morin au Salon de l'agriculture : "Emmanuel Macron n'écoute pas, toujours dans son autosatisfaction permanente"

Le salon de l'Agriculture accueille de nombreux responsables politiques comme ce fut le cas lundi 26 février avec le président du Rassemblement national Jordan Bardella. Le président de la région Normandie Hervé Morin, était également présent. Il a inauguré dans l'après-midi le "Pavillon Normandie", village qui réunit tout au long de ce salon 131 producteurs venus de toute la région.

Création d'un prix plancher : "ça n'a pas de sens"

Face à la crise agricole, le président de la Région est également revenu sur la proposition du chef de l'Etat Emmanuel Macron : la création d'un prix plancher. Cette mesure est censée garantir un revenu décent aux agriculteurs en prenant en compte tous les coûts de production. Mais est-ce vraiment possible ? Selon Hervé Morin, cette mesure "n'a pas de sens".

"Il faut des réponses réelles, sérieuses et solides"

Il a également précisé à Tendance Ouest qu'"une nouvelle fois, on a encore un gouvernement, un Emmanuel Macron qui n'écoute pas, qui est toujours dans son autosatisfaction permanente". Pour le président de Région, "il faut apporter des réponses réelles, sérieuses et solides sur des filières en difficulté économique…" et une "reconnaissance" ainsi qu'une "considération" des agriculteurs pour l'importance de leur métier. Hervé Morin a également rappelé que la Région restait aux côtés des agriculteurs et précisait que la Normandie proposait "les meilleurs produits du monde".

Lors de l'inauguration du village "Pavillon Normandie".

L'inauguration du village "Pavillon Normandie" s'est terminée par le clip de la désormais célèbre Oreillette, vache normande égérie du Salon de l'agriculture. Mardi 27 février, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu au Salon de l'agriculture, trois jours après la visite d'Emmanuel Macron.