[Photos] Caen. La Maison du Vélo déménage et doit s'adapter à de plus petits locaux

Après avoir quitté son précédent site, basé sur un terrain constructible, la Maison du Vélo reprend son activité dans un local à taille réduite près de la gare, depuis le mardi 20 février. La capacité d'accueil en réparation réduite de deux tiers, du matériel désormais stocké ailleurs, sur la Presqu'île, ou bien l'absence d'une cour extérieure pour les pistes de vélo-école… "On est un peu serré, mais au moins on peut reprendre nos activités", lâche Emmanuel Lebrun, co-président de Vélisol', l'une des associations résidente du site. "On regrette de ne pas pouvoir accueillir plus de monde, mais on va essayer de répondre à la demande en nous déplaçant dans les quartiers. On fait un petit pas en arrière, car on est obligé de délocaliser", poursuit-il.

La Maison du Vélo dans son nouveau local a ouvert ses portes au président de la communauté urbaine de Caen la mer Joël Bruneau.

"C'est certes un peu moins bien, mais il était important de rester près de la gare, pôle d'intermodalités", justifie Joël Bruneau, président de Caen la mer. D'autant plus que ce local est temporaire : d'ici la fin de l'année 2025, l'atelier déménagera à nouveau, à quelques mètres, dans l'ancien espace de tri postal qui sera réhabilité.

Différentes associations font partie de la Maison du Vélo, lieu notamment de réparation.