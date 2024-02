Sorties. Votre agenda de la semaine

A l'agenda

Mercredi 21 février

Patinoire. Depuis le 17 février, la ville de Cabourg a ouvert une patinoire éphémère de plus 400m², sur l'esplanade des villes jumelées. La patinoire est ouverte de 10h à 12h30 puis de 14h30 à 18h30. Si l'activité est accessible à tous, les moins de 7 ans doivent être accompagnés par un adulte. Vous aurez l'occasion d'en profiter jusqu'au 10 mars, mais surtout n'oubliez pas vos gants. Le reste du matériel - patins et casque - sont compris dans le prix. Tarifs : entre 4,50 et 6,50 euros. Infos : 02 31 24 34 79.

Visite. Pour les vacances, le Mémorial de Caen vous propose des visites familiales de leur structure. A partir de 8 ans, les enfants découvriront les plus grands enjeux de la Seconde Guerre mondiale à travers un parcours pédagogique qui dure 1h45. Les visites ont lieu jusqu'au vendredi 23, à 11h et 14h30, puis du samedi 24 février au dimanche 10 mars, à 10h30, 11h, 14h et 14h30. Réservation obligatoire. Tarifs : entre 3 et 4,50 euros, en supplément du billet d'entrée. Infos : 02 31 06 06 45.

Jeudi 22

Concert. Faada Freddy revient sur scène après une longue absence, avec son EP Tables Will Turn. Le chanteur sénégalais, aux chansons soul et gospel, foulera en effet la scène du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair jeudi 22 à 20h. C'est Thomas Kahn, chanteur soul, qui assurera la première partie du concert. Réservation obligatoire. Tarifs : entre 21 et 28 euros. Infos : 02 31 47 96 13.

Exposition. L'Abbaye-aux-Dames accueille une nouvelle exposition temporaire "Les villas balnéaires en Normandie de 1840 à 1914". C'est l'occasion de redécouvrir l'histoire touristique et maritime des côtes normandes, mais aussi de jeter un œil à des photos d'archives inédites. L'exposition est ouverte de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 18h en semaine et uniquement l'après-midi, de 14h à 18h les week-ends et jours fériés. Vous aurez jusqu'au 10 mars pour en profiter. Infos : 02 31 06 98 45.

Vendredi 23

Festival. Découvrez un nouveau festival musical au Parc des Expositions de Caen, les 23 et 24 février. Le Skoll Winter festival est une véritable invitation à voyager à travers des sons technos de 16 artistes venus du monde entier. Vous retrouverez par exemple Isabelle Beaucamp, Potzer, Lilly Palmer ou encore Matti. Chaque soir, des concerts auront lieu de 18h à 4h du matin. Réservation obligatoire. Tarifs : entre 49 et 89 euros. Infos : 07 45 01 92 28.

Concert. L'Orchestre Régional de Normandie vous invite à une soirée musique classique, dédiée à Schubert, Schulhoff et Borodine. Vous pourrez écouter un quatuor à cordes, entre violons, alto et violoncelle. Le rendez-vous est donné à 20h au Théâtre d'Hérouville-Saint-Clair. Réservation obligatoire. Tarif : 12 euros. Infos : 02 31 46 27 29.

Cinéma. Si vous l'aviez raté, le cinéma Lux vous propose une nouvelle projection du film Anatomie d'une chute de Justine Triet. C'est l'occasion de vous faire une idée sur ce film, cinq fois nominé, avant la cérémonie des Oscars. Tarif : entre 4,50 et 7,50 euros. Infos : 02 31 82 29 87.

Samedi 24

Art. Le Secours populaire du Calvados vous invite à la 11e édition de son exposition des Artistes solidaires. Le principe est simple : une grande diversité d'œuvres sera exposée, depuis des céramiques jusqu'aux photos. L'exposition est gratuite mais vous pourrez faire un don à l'association en achetant des tickets de loterie. Les bénéfices permettront ensuite de favoriser l'accès à la culture pour les plus précaires. L'événement a lieu dans l'église du Vieux-Saint-Sauveur à Caen, les 24 et 25 février, de 10h à 19h. Infos : 02 31 06 22 50.

Concert. En pleine tournée, Eddy de Pretto pose ses valises à Caen le temps d'une soirée au Cargö. Depuis Kid, son premier EP dans lequel il remettait en question la virilité, l'artiste a bien mûri et nous propose aujourd'hui son nouveau single, R+V. La première partie du concert sera assurée par Yassine Stein, un artiste hip-hop, entre inspirations françaises et marocaines. Pour ne pas manquer le show, rendez-vous samedi à 19h30 pour un concert à 20h30. Réservation obligatoire. Tarifs : entre 30 et 40 euros. Infos : 02 31 86 79 31.

Dimanche 25

Voitures. Vous êtes passionné de voitures, un peu nostalgique ou juste curieux ? L'exposition de voitures anciennes de Ouistreham est faite pour vous. Les organisateurs vous invitent à un véritable voyage dans le temps, pour redécouvrir les autos les plus classiques d'une époque ou bien des perles rares. Rendez-vous sur l'Esplanade Lofi, dimanche de 10h à 12h. Infos : 02 31 97 73 25.

Lundi 26

Stage de cirque. Pendent les vacances scolaires, offrez à vos enfants une semaine d'initiation au cirque. Acrobaties, jonglerie, expressions : ils n'auront pas le temps de s'ennuyer et développeront à la fois leur créativité et leurs capacités physiques. Le stage se déroulera dans les locaux de Tout Est Jonglerie, 18 avenue des Chevaliers à Caen, du lundi au vendredi, de 14h à 16h pour les 6-12 ans, puis de 16h à 17h30 pour les 4-6 ans. Un spectacle est prévu en fin de semaine. Tarifs : entre 5 et 60 euros. Infos : 06 80 80 86 13.

Football. Lundi soir, le SM Caen affrontera l'équipe d'Angers dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2. Venez encourager vos joueurs favoris au stade Michel d'Ornano à 20h45. Tarifs : entre 5 et 12 euros. Infos : billetterie.smcaen.fr

Mardi 27

Avant-première. Le film Bis Repetita, premier long-métrage de fiction d'Emilie Noblet, vous sera proposé en avant-première mardi par le Café des images et l'Université de Caen-Normandie. Dans cette comédie, Louise Bourgoin, professeure de latin cynique et désabusée, doit bien faire face à ses élèves. La projection sera précédée d'une rencontre avec l'enseignante-chercheuse Meera Perampalam. Rendez-vous à l'Amphi Daure, sur le campus 1 de l'Université, à 20h, pour profiter de l'évènement. Tarifs : entre 2 et 5,50 euros. Infos : 02 31 45 34 70.

Mercredi 28

Artisanat. Découvrez le savoir-faire du textile français en visitant l'entreprise Filt 1860. Tricotage, tressage, mais aussi contrôle de qualité et expédition, vous serez témoin de tout le processus de création des produits. La visite dure environ 1h30 et est accessible à partir de 8 ans pour des raisons de sécurité. Rendez-vous devant l'entreprise, à 14h, au 2 rue Ada-Lovelace à Mondeville. Tarif : 8 euros. Réservation obligatoire. Infos : 02 31 74 72 53.