Le Mont-Saint-Michel. Pour gérer les flux de visiteurs et les pics d'affluence, une nouvelle technologie utilisée

Mieux gérer les flux de visiteurs est l'un des principaux objectifs de l'établissement public du Mont-Saint-Michel. Pour réussir son pari, le site a signé, mercredi 14 février, un partenariat avec l'opérateur Orange pour utiliser l'outil FluxVison. Ce dernier utilise les données des téléphones portables qui bornent sur les antennes d'Orange. Il permet d'avoir une idée précise des flux de visiteurs pour mieux les accueillir et mieux cibler les campagnes de promotion.

Comment ça marche ?

Les portables bornent sur les antennes Orange du secteur du Mont Saint-Michel. "On mesure combien de temps les personnes restent et si elles bougent ou pas à côté de l'antenne considérée. Avec quelques algorithmes mathématiques, on peut faire des extrapolations sur le nombre de personnes, est-ce qu'elles viennent de France, si oui de quelle ville, ou bien d'un pays étranger… et ça nous permet d'avoir des statistiques assez précises", explique le délégué général d'Orange en Normandie, Marc Maouch. Les données sont anonymisées.

Le système est testé depuis mai 2023. Il en ressort qu'entre mai et septembre, 61% des visiteurs sont étrangers (Allemagne, Royaume Uni et USA), 39% sont Français. Entre novembre et décembre, il y a 80% de Français pour 20% d'étrangers (Royaume-Uni, Japon et Espagne).

"C'est un outil qui nous permet de mieux gérer les flux de visiteurs", assure Thomas Velter, le directeur de l'Etablissement public du Mont Saint-Michel. Il sera possible de "prévoir" les pics d'affluence et donc "d'anticiper ou de retarder des venues sur le site", estime le directeur du développement Hervé Bierjon. L'autre intérêt est la connaissance des publics et de faire des campagnes de promotion adaptées et pour inciter à venir en-dehors de la haute saison.