Veules-les-Roses. Manque d'hygiène chez le dentiste : les patients appelés pour des contrôles sérologiques

L'Agence régionale de santé (ARS) a été très claire. Elle indique lundi 12 février que lors d'une opération de contrôle dans un cabinet dentaire de Veules-les-Roses, plusieurs anomalies ont été constatées, pouvant mettre en péril la sécurité des patients mais aussi la qualité des soins reçus. Ces manquements concernent en particulier des notions d'hygiène au sein du cabinet.

Par prudence, l'ARS a instamment demandé au cabinet dentaire de contacter l'ensemble de sa patientèle. Des courriers ont été envoyés pour que les patients prennent rendez-vous avec leur médecin traitant afin d'effectuer des tests sérologiques.

Ces dépistages permettront de mettre en évidence, via une prise de sang, la présence d'un agent infectieux. Face à cette possibilité, une évaluation des risques infectieux a été menée par le Comité de la coordination régionale de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH, associé au Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins et à Santé publique France.

Trois virus sont particulièrement ciblés par cette campagne de tests :

Le virus de l'hépatite B

Le virus de l'hépatite C

Le VIH

Toutes les personnes ayant bénéficié de soins au sein de cet établissement et n'ayant pas reçu le courrier, sont appelées à se manifester.