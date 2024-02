Normandie. 80e D-Day : la Mission Libération recherches des enfants témoins de la guerre en 1944 et 1945

La Mission Libération a désormais son site internet. Les historiens et experts de la Seconde Guerre mondiale y publieront des contenus éditoriaux dans la rubrique "La Libération vue par", décryptant les années charnières 1944-1945. Le site internet rassemblera également toutes les informations concernant les cérémonies officielles et informations pratiques. "La Mission Libération dispose désormais d'une vitrine essentielle au cycle commémoratif 2024-2025 lié au 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération en se rappelant que le sacrifice de nos aînés fut le prix d'une liberté bien chèrement acquise, et dont nous continuons à jouir aujourd'hui."

La Mission Libération a lancé en novembre 2023 un processus de labellisation des projets, rassemblant déjà plus de 1 000 projets dans toute la France. Les projets labellisés seront répertoriés et cartographiés. Les porteurs de projet peuvent toujours soumettre leur candidature auprès du comité départemental de leur préfecture.

Par ailleurs, elle recherche des témoignages de Français ayant vécu la guerre étant enfants. Ces derniers peuvent contacter directement la Mission à l'adresse com@missionliberation.fr.

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site de la Mission Libération.