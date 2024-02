[photos]. Découvrez la nouvelle Alpine A524 des pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon

Tic, tac… Le compte à rebours est lancé pour tous les amateurs de Formule 1.

Alpine Motorsport a dévoilé pour la première fois, mercredi 7 février, la nouvelle A524 qui va concourir pour la saison 2024 de Formule 1. Au volant, les deux mêmes pilotes que l'an passé : un duo 100% normand avec Esteban Ocon, originaire d'Evreux et Pierre Gasly, qui a grandi à Bois-Guillaume près de Rouen.

Les deux pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon seront à nouveau au volant de l'Alpine.

Après une saison décevante en 2023, cette nouvelle voiture est censée représenter "une nouvelle approche très agressive avec beaucoup de potentiel", a indiqué le directeur technique d'Alpine F1, Matt Harman.

Côté design aussi, la voiture se renouvelle, grâce à une collaboration avec l'artiste contemporain Felipe Pantone. Le noir est très présent, même si l'on remarque toujours le bleu signature d'Alpine et le rose du principal partenaire BWT.

"J'ai hâte de pousser cette voiture à ses limites"

Les pilotes normands, présents au lancement, se sont tous les deux dits impatients de reprendre la compétition pour une saison qui s'annonce record avec 24 courses sur 11 mois de l'année partout dans le monde. "L'objectif est de tirer le maximum de la voiture et de terminer la saison sans regrets", a indiqué Esteban Ocon, "plus en forme que jamais" après la pause hivernale.

Même philosophie pour son partenaire, Pierre Gasly, qui débute une deuxième saison chez Alpine et fête ses 28 ans, ce même 7 février. "C'est le plus beau cadeau d'anniversaire. Je me sens au top et j'ai hâte d'être au volant pour pousser cette voiture à ses limites."

Les deux pilotes n'auront plus à patienter très longtemps puisque les premiers essais sont prévus à Bahreïn dans le courant du mois de février. Le premier grand prix est programmé justement à Bahreïn le 2 mars, sur le circuit de Sakhir.

[photo]

L'aileron arrière a été entièrement repensé.

Le bleu Alpine et le rose de BWT domine. Le noir prend aussi désormais une place importante.

Design et philosophie "agressive" pour la nouvelle voiture.