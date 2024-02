Le Havre. La Nordique Havraise en forêt de Montgeon

L'association sportive des cheminots (ASC) Le Havre athlétisme organise la troisième édition de la Nordique Havraise, samedi 24 mars. C'est la seule compétition de marche nordique dans le secteur du Havre. Ce rendez-vous connaît un beau succès, la deuxième édition ayant affiché complet. Cette course se déroulera dans la forêt de Montgeon, depuis le parking du centre de loisir.

La Nordique Havraise propose une marche de 6km chronométrée ou non et une marche de 12km chronométrée. Pour les enfants, des courses de 1 ou 2km sont au programme. La course est ouverte à tous mais le nombre de places est limité, l'inscription en ligne est obligatoire.