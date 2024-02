Nord-Cotentin. Collision entre deux voitures : une femme de 58 ans dans un état grave

Les faits se sont produits vendredi 2 février, vers 12h30, sur la route départementale 10 à Réville, près de Saint-Vaast-la-Hougue dans le Val de Saire. Une femme de 58 ans a été grièvement blessée après une collision entre deux voitures.

Six personnes impliquées

La victime a été transportée à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Pour les autres personnes, des blessures légères sont à signaler. Au total, six personnes sont impliquées dont deux enfants de 6 et 10 ans. L'intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Tourlaville, Cherbourg et Valognes. Une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) a également été mobilisée.