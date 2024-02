Faits Divers. "Je vais te défoncer à coups de katanas !" : un homme condamné à six mois de prison pour menace de mort sur sa belle-sœur à Authie

C'est une histoire de famille qui tourne très mal. A Authie, en périphérie caennaise, un jeune homme de 24 ans est hébergé par son frère et sa belle-sœur pendant l'été 2021. A la plus grande stupéfaction de ces derniers, un matin, des policiers se présentent à leur domicile pour une perquisition dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Cette pauvre famille n'était pas au bout de ses peines puisque des individus menaçants les ont harcelés pendant des semaines à cause des dettes de stupéfiants contractés par le jeune homme.

A bout de nerf, la belle-sœur lui demande alors de quitter le domicile dans les plus brefs délais. Bien mal lui en a pris puisque le jeune homme de 24 ans, vexé, va alors l'inonder de menaces de mort. "Je vais te défoncer à coups de katanas !", lui envoie-t-il par SMS. Déjà connu de la justice pour violence aggravée, séquestration, vol en réunion et menaces de mort, il a été condamné par le procureur de la République à six mois de prison ferme.