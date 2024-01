Argentan. Après un sursis d'un an, l'équipementier automobile Marelli ferme son usine

Mercredi 31 janvier dans une actualité largement dominée par la crise agricole, l'usine de l'équipementier automobile Marelli ferme définitivement ses portes à Argentan.

Le site qui était implanté à Argentan depuis les années 1970 employait 167 salariés. C'est en octobre 2023 qu'ils ont appris l'annonce de la fermeture de leur usine : la production allait être délocalisée à Kechnec en Slovaquie (près de la frontière Bulgare), où la main-d'œuvre est moins chère, avec une rentabilité plus élevée pour les actionnaires du fonds de pension américano-japonais KKR, même si les syndicats soutiennent le contraire : le site d'Argentan était bénéficiaire en 2022 et devrait l'être en 2023. Jusqu'alors, deux millions de pièces sortaient de l'usine ornaise, destinées à être installées entre le filtre à air et le moteur des voitures thermiques.

Depuis janvier 2023 déjà, des rumeurs circulaient. A cette époque le personnel inquiet avait cessé le travail durant trois semaines, mais le groupe s'était engagé à maintenir l'activité jusqu'à fin 2023. Promesse tenue. Mais après sursis d'un an, en ce début 2024, l'usine ferme ses portes.

• Lire aussi. Argentan. L'équipementier automobile Marelli annonce la fermeture de son usine : 167 emplois menacés

Mi-octobre 2023, les négociations du Plan de sauvegarde de l'emploi (indemnités versées aux salariés et reclassement) ont débuté. De l'avis général, il a été bien négocié par les représentants des salariés et ceux-ci ont continué à travailler jusqu'au dernier jour sans rechigner, sans incident ou occupation de site. Seulement quatre jours de grève, lors de la confirmation de la fermeture à l'automne 2023.

• Lire aussi. Argentan. 167 licenciements à Marelli : les salariés arrêtent de travailler, la direction huée