Santé. L'ARS mobilisée pour améliorer la santé des Manchois

L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a dévoilé vendredi 26 janvier, lors de ses vœux au personnel et aux élus, ses priorités d'actions pour la Manche dans le cadre de son Projet régional de santé (PRS) 2023-2028.

Yoann Bridou est le directeur départemental Manche de l'ARS :

Yoann Bridou est le directeur départemental de la Manche de l'ARS.

Des solutions pour le maintien à domicile des séniors

L'ARS prévoit la création de deux centres de ressources territoriaux destinés aux personnes âgées. Très clairement, cela signifie que deux structures de la Manche vont développer des solutions supplémentaires dans le vieillissement à domicile.

Un "médico-bus" va être lancé

Un appel à projets a été lancé. Les établissements sont invités à se manifester. La création d'un "médico-bus" est également à l'étude. Une équipe médicale se déplacera chez les patients. Objectif ? Pallier le manque de médecins dans certains territoires.

Inclusion sociale : une nouvelle création

Pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dès le plus jeune âge et en milieu scolaire, l'ARS va créer une sixième unité mobile d'appui à la scolarisation. Celles qui existent déjà dans le département sont basées à Avranches, Granville, Mortain, Coutances et Valognes. La nouvelle devrait voir le jour dans le secteur de Cherbourg.

Soins palliatifs : une deuxième unité

Après Granville, une deuxième unité de soins palliatifs va ouvrir à Valognes. C'est un investissement de 600 000 euros. L'ouverture est prévue dans le courant de l'année 2024.

Plus de moyens dans la prévention du suicide

L'accent sera également mis sur la prévention par rapport à la santé mentale avec un point d'attention sur le suicide. L'objectif est de surveiller la santé des patients. La région Normandie compte en 2023 une augmentation de 20% de passage aux urgences pour des troubles psychologiques. C'est la deuxième région de France la plus touchée par le suicide.