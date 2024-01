Normandie. Tarifs, nouvelles rames… Ce qui change en 2024

Avec 106 000 voyageurs par jour, la Région Normandie se satisfait de la fréquentation des trains sur les lignes normandes sur l'année 2023. Selon des chiffres dévoilés vendredi 26 janvier, cette fréquentation a augmenté de 6% par rapport à 2022 et 15% par rapport à 2019, juste avant que la Région ne prenne la gestion du réseau Nomad.

Des billets plus chers

Cette bonne nouvelle s'accompagne d'une mauvaise nouvelle pour les usagers. A compter du 1er avril 2024, le tarif des billets va augmenter de 2,4% en moyenne, "face à une inflation de 4,9% mesurée par l'INSEE", tempère Jean-Baptiste Gastinne, vice-président en charge des transports à la Région. Cette hausse des prix n'impactera pas tout le monde. "On tient à maintenir des tarifs avantageux pour les moins de 26 ans", poursuit-il. Ainsi, les voyageurs vont subir une hausse de 2,4% sur les billets KCP, (Krono-Citi-Proxi) soit les lignes comme Caen-Cherbourg ou Caen-Le Mans-Tours par exemple, de 2,8% sur les billets Krono+ (ligne Paris-Caen-Cherbourg par exemple) et de 2% sur les abonnements. Par exemple, un trajet Caen-Coutances en seconde classe coûtera 21,50€ au lieu de 21€ aujourd'hui.

26 nouvelles rames

Autre nouveauté pour cette année 2024 : l'arrivée de 26 nouvelles rames Omneo2 qui seront livrées entre avril et décembre. Elles seront positionnées sur les lignes Paris-Vernon-Rouen sur l'axe Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Evreux-Serquigny sur l'axe Paris-Rouen-Le Havre. "On vient remplacer le matériel qui est à bout de souffle", justifie Grégoire Forgeot d'Arc, directeur régional des lignes normandes SNCF voyageurs. Six rames AGC (rames articulées) vont aussi être rénovées "à mi-vie" sur les liaisons régionales entre Caen et Rouen ou Caen-Le Mans-Tours par exemple.