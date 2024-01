Télévision. Deux entreprises du Calvados à l'honneur sur M6 dans "Qui veut être mon associé ?"

L'émission "Qui veut être mon associé ?", sur M6, va mettre en lumière des Calvadosiens. Le programme, dont c'est la saison 4, met en avant des entrepreneurs à la recherche d'accompagnement et de financement. Mercredi 7 février, à 21h10, les téléspectateurs vont découvrir Pimpant, le projet créé par Karline et Baptiste (photos) à Dives-sur-Mer. Ce couple a décidé de lancer une gamme de produits sains et recyclables après avoir été confronté, lors d'une balade, à une plage remplie de plastique. Ils vont présenter leur projet et tenter de convaincre sept investisseurs reconnus, dont le célèbre Tony Parker, basketteur devenu homme d'affaires.

L'un d'eux va-t-il vouloir devenir leur associé et s'engager à leurs côtés ?

Un autre projet normand dans l'émission

Mercredi 31 janvier, Mathieu et Mickaël, qui viennent de Croix (Nord) et d'Urville, dans le Calvados, vont également passer dans l'émission pour présenter Start'N'Grill. Les deux associés proposent un barbecue au charbon de bois aussi simple et rapide à allumer qu'un barbecue au gaz et deux fois plus abordable.