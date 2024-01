Seine-Maritime. Des vols par ruses dans l'agglomération de Rouen ont fait deux victimes

Vol. Mercredi 24 janvier, des vols par ruse se sont déroulés à Rouen et à Amfreville-la-Mi-Voie. Une femme de 45 ans n'a plus sa carte bleue et un homme de 94 ans a perdu près de 100 euros et des bijoux fantaisie.