Inflation. Ce maire du Calvados offre des paniers de légumes à ses administrés

Dans la salle Aymar Lefrançois, juste en dessous de la mairie, des sacs de légumes s'alignent sur des tables. Mercredi 24 janvier, 112 paniers vont être distribués aux habitants. Dedans, on trouve près de 10kg de légumes pour une valeur de 10€ : carotte, oignon, pomme de terre… et ils sont vendus 5€ aux habitants. La mairie paie la différence. Pour abonder au budget communal, le maire, Eric Dorand, a donné une somme équivalente à deux mois d'indemnité d'élu.

Des habitants touchés par l'inflation

Cette initiative vient de l'élu. "Les gens sont venus me voir en mairie en disant qu'ils avaient de plus en plus de mal à manger à cause de l'inflation. Quand on voit ce qu'il y a dans les caddies… On s'est dit qu'on allait travailler sur le dossier et essayer de monter quelque chose de bien", assure-t-il.

Les habitants n'ont pas hésité à venir. "Il faut oser. Il ne faut pas avoir honte de venir. Là où on est content, c'est que toutes les personnes qui avaient dû mal et qui sont venues nous voir ont répondu présents au panier", explique l'édile. Autre point positif selon lui, en faisant venir les administrés en mairie, cela recrée aussi du lien social.