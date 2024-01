Météo. Comment on peut passer de -5 °C à 12 °C en seulement trois jours ?

C'est à n'y plus rien comprendre. La semaine dernière a été marquée par une vague de froid polaire, amenant avec elle des températures négatives, de fortes gelées matinales et même d'importantes chutes de neige. Rien d'exceptionnel pour la saison, sauf que ce lundi 22 janvier au petit matin, le thermomètre affiche 11 degrés, soit 6 degrés au-dessus des normales de saison. On attend même ponctuellement 13 degrés sur la région dans l'après-midi.

Comment expliquer alors ces brutaux changements de températures ? Et bien tout simplement parce que jusqu'à présent, c'est un flux Nord, Nord-Est, très continental qui dominait. Surnommé le Moscou-Paris, ce flux d'air provient de Scandinavie et de l'Ouest de la Russie et amène avec lui une immense masse d'air froid jusqu'alors situé sur la Sibérie.

Ce flux glacial et sec a été remplacé par un flux d'Ouest à Sud-Ouest qui diffuse des températures douces et océaniques mais très humides. Pour faire simple, il va falloir composer avec la pluie et les perturbations successives tant que les températures seront clémentes.