Caen. Les Inouïs : une soirée pour découvrir des artistes émergents locaux

Vivez les présélections du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, un festival qui regroupe de grands noms de la musique mais aussi des artistes en pleine ascension. Les Inouïs sont un tremplin pour de jeunes artistes français.

Des présélections au Cargö

En Basse-Normandie, et plus particulièrement à Caen, vous aurez l'occasion de découvrir BLANK\\, Annabella Hawk, Dominique Février, Maddy Street et Yelsha. Les cinq artistes se produiront ce jeudi 25 janvier au Club du Cargö, pour espérer gravir les échelons et participer au festival. Les portes ouvriront à 20h pour un concert à 20h30. L'entrée est libre, mais n'oubliez pas de réserver.

Trois artistes caennaises en lice

Ce jeudi 25, vous retrouverez notamment Annabella Hawks, une chanteuse au savant mélange entre pop et hip-hop, plus connue pour ses singles Hunt et Burning. Yelsha montera aussi sur la scène du Cargö pour défendre sa place, lors des présélections. La rappeuse a sorti son premier titre, Cheffe, en 2020. Depuis, elle ne cesse de défendre les femmes - notamment dans le milieu masculin du rap - et les minorités dans ses chansons. Ces revendications politiques sont partagées par BLANK\\, qui s'est elle aussi lancée en 2020. Elle décrit son style de musique en riant comme du "post-punk de salle de fête", puis ajoute : "C'est un peu un fourre-tout, mais comme, je pense, pas mal de projets qui sont sélectionnés. On est tous hybrides."

Les trois chanteuses ont été accompagnées par le Cargö, scène de musiques actuelles possédant des studios de répétition et d'enregistrement ainsi que du personnel pour encadrer les artistes en développement. BLANK\\ va notamment bénéficier d'une résidence de trois jours sur place avant l'audition des Inouïs.

Un tremplin pour les jeunes artistes

Pour BLANK\\, les Inouïs du Printemps de Bourges sont surtout l'occasion de gagner en visibilité, et de trouver un tourneur afin de multiplier ses concerts, des soirées pendant lesquelles la jeune femme n'hésite pas à s'imposer avec désinvolture. Et ce n'est pas le cadre institutionnel des présélections qui va changer ça : "Pas de compromis", sourit BLANK//.