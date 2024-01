Paris-Rouen-Le Havre. Trafic SNCF : de janvier à mars, huit week-end de perturbations à cause de travaux

La SNCF entreprend des travaux de rénovation du tunnel de Rolleboise en 2024. Cet ouvrage situé sur la ligne entre Paris, Rouen et Le Havre, entre Rosny et Bonnières, est l'un des plus anciens tunnels ferroviaires de France. Il a besoin d'être modernisé. Pour perturber le moins possible les usagers, les travaux vont être réalisés durant les week-ends.

A partir du samedi 20 janvier et jusqu'à la fin du mois de mars, une première phase de travaux va impacter le trafic sur huit week-ends (du vendredi 23h au dimanche 16 heures). Le train qui relie Rouen à Paris sera dévié par Serqueux et Gisors, rallongeant le temps de trajet.

Huit week-ends

Samedi 20 et dimanche 21 janvier

Samedi 27 et dimanche 28 janvier

Samedi 3 et dimanche 4 février

Samedi 24 et dimanche 25 février

Samedi 2 et dimanche 3 mars

Samedi 9 et dimanche 10 mars

Samedi 16 et dimanche 17 mars

Samedi 30 et dimanche 31 mars

La prochaine phase du chantier, du lundi 25 mars au vendredi 5 juillet, entraînera la même déviation sur douze week-ends.