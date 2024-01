Condé-sur-Sarthe. Le litre d'essence à 1€ à la pompe à Carrefour : incident ou cadeau ?

Le Carrefour de Condé-sur-Sarthe a-t-il été victime d'un problème informatique ? Le litre d'essence était fixé à 1€, mercredi 10 janvier entre 23h et minuit. Cette somme n'était visible qu'à la pompe et non pas sur le totem des prix qui affichait un prix plus sensé.

Aucune campagne de communication n'a été faite autour de cette possible opération. Cela a tout de même engendré une file importante à la station-service.

Sur les réseaux sociaux, ce client a partagé le prix qu'il a payé à Carrefour.

Etait-ce un problème d'affichage, un bug informatique ? De combien seront réellement débités les usagers ? Contacté, Carrefour n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.