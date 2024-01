Neige.  Le Calvados, l'Orne et l'Eure passent en vigilance orange

Un réveil sous la neige ce mardi 9 janvier. Les premiers flocons de 2024 sont tombés cette nuit sur la Normandie. Placés d'abord en vigilance jaune, Météo France vient de passer le Calvados, l'Orne et l'Eure en vigilance orange neige verglas. Prudence bien sûr au volant, les routes sont enneigées et glissantes et avec les températures autour de 0° il pourrait y avoir du gel par endroits.