France-Monde. Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 2 janvier

Bélier

Aujourd'hui, vous êtes plus détendu et plus serein. Le moment est idéal pour partager du bon temps avec vos proches.

Taureau

Bonne humeur et complicité sont au rendez-vous ! Savourez donc l'ambiance du moment.

Gémeaux

Vous n'aurez aucun mal à concilier votre besoin de vous distraire avec les attentes de vos amis ou de votre famille.

Cancer

Que ce soit entre amis ou en amour, vous êtes comblé sur votre petit nuage !

Lion

N'attendez pas que l'on vous donne l'autorisation d'investir certains domaines. Prenez des initiatives, cela sera payant.

Vierge

Laissez-vous guider par votre flair, votre intuition. Elle ne vous trompera certainement pas aujourd'hui.

Balance

Vos besoins de reconnaissance s'amplifient aujourd'hui, vous êtes surmotivé pour mettre en avant votre potentiel.

Scorpion

Une certaine fatigue vous met du vague à l'âme, vous feriez bien de sortir de votre quotidien, de vous consacrer à vos passions.

Sagittaire

Si des malentendus vous ont perturbé, il est fort probable que les nuages se dissipent et que votre histoire d'amour reprenne de plus belle.

Capricorne

Vous êtes particulièrement redoutable en affaires ces jours-ci. Vos collaborateurs seront probablement époustouflés par votre performance.

Verseau

Aujourd'hui dans le cercle familial rien ne va comme vous le souhaitez. Face à une situation complexe vous prenez les devants.

Poissons

Votre esprit surchauffé réclame son quota d'évasion et de repos, mettez-vous au vert ou mettez du vert dans votre assiette !