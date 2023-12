Le Havre. Plusieurs migrants bloqués dans une remorque de camion sur le port

Alertés vers 17 h 30, mardi 26 décembre, par une association de défense des migrants dans le Nord, de la présence de plusieurs réfugiés bloqués dans la remorque d'un camion sur le port du Havre, les policiers ont réussi à géolocaliser le véhicule au niveau du quai de Grande Bretagne. D'après l'association qui est parvenue à établir le contact avec les réfugiés, ces derniers avaient notamment des difficultés à respirer à l'intérieur de la remorque.

Dépêchés sur place les pompiers ont finalement réussi à ouvrir la remorque à l'aide d'une scie circulaire de type lapidaire, libérant ainsi les six réfugiés coincés à l'intérieur avant leur prise en charge par un médecin. Tous sont adultes et d'origine Iranienne et voulaient rejoindre l'Angleterre. Après l'examen médical, ils ont été ensuite confiés à la police aux frontières.