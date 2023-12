Il est l'un des seuls à vendre des Etriers normands. Après 36 ans à Argentan, le pâtissier réalise son dernier Noël

C'est son dernier Noël à confectionner des bûches et autres chocolats. Joël Lecointre officie depuis 36 ans dans sa boulangerie de la rue de la Chaussée à Argentan, mais la retraite est proche. Le 15 janvier, il vendra sa dernière pâtisserie. "C'est un petit peu spécial, c'est le dernier grand rush !", lance le pâtissier. Cette période de l'année est sans surprise sa plus prolifique. Entre chocolats et bûches de Noël, ses trois employés et lui ont du pain sur la planche. "On travaille sur les chocolats depuis le mois d'octobre", explique-t-il.

Une suite pour les Etriers Normands

Sauf quelques ajustements, il ne fait plus que vendre ses 35 sortes de chocolat, en plus de sa spécialité. Joël Lecointre est l'un des douze chocolatiers de l'Orne qui, depuis 1986, fait partie de l'aventure des "Etriers normands", de savoureux chocolats à l'effigie d'une tête de cheval, que l'on ne trouve plus que chez neuf professionnels.

Que les gourmands se rassurent, Joël Lecointre a trouvé un jeune successeur qui prendra le relais à la fin du mois de janvier. Sa boutique va donc continuer à vous régaler.