Un chanson, une histoire. Angèle, mélancolique et saisissante dans "les mots justes"

Musique. Le 3 décembre 2021, Angèle sortait son second Album intitulé Nonante-cinq. Plus mélancolique et plus intime, elle livre sur cet album, ses sentiments comme un exutoire. Sensible et sincère, elle tente de trouver sa vérité en choisissant "les mots justes".