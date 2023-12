Orne. Il participe à la Commission mixte paritaire immigration : le sénateur de l'Orne Olivier Bitz répond à nos questions

Trois mois après son élection, Olivier Bitz est membre du groupe "Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants" (ex : République en Marche), membre de la commission des lois du Sénat, responsable de ce texte pour son groupe parlementaire.

"C'est une responsabilité importante", souligne l'élu, qui a beaucoup travaillé, notamment sur ce texte concernant l'immigration. "J'ai une spécialité des questions régaliennes, sur l'immigration, sur la sécurité", détaille-t-il. Quant à cette situation politique très particulière : "Lundi 11 décembre à l'Assemblée nationale, il ne s'agissait pas de voter ce texte sur l'immigration. Il s'agissait d'autoriser ou pas son examen. Nupes, Rassemblement national et Les Républicains se sont rassemblés pour dire qu'ils ne voulaient pas du sujet de l'immigration à l'Assemblée nationale. C'est une situation totalement inédite."

Lundi 18 décembre, la Commission mixte paritaire (CMP) va devoir tenter de trouver un consensus. "Il faut partir avec la volonté d'aboutir, que chacun évolue sur ses positions. Personne n'est majoritaire au sein de cette commission", souligne le parlementaire de l'Orne, qui reste beaucoup plus dubitatif sur la suite des événements, particulièrement si un accord n'est pas trouvé au sein de cette CMP. "Il conviendra alors au gouvernement de choisir la voie. J'ai le sentiment que ça serait alors la reconnaissance qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter un texte important dont les Français ont besoin. On se rendrait compte que les uns et les autres ne veulent surtout pas que nous apportions des solutions aux problèmes des Français."

Siéger à cette CMP est aussi un enjeu départemental pour l'Orne, selon Olivier Bitz : "Le fait d'avoir un parlementaire ornais reconnu au niveau national pour son engagement, c'est quelque chose d'important. Je suis en contact avec la Première ministre, avec beaucoup de ministres, je suis très rapidement identifié au niveau national, c'est un atout pour le département."