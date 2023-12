Football - Coupe de France. Un derby SM Caen-Le Havre au programme des 32e de finale !

La logique a été respectée pour les clubs normands lors du huitième tour de la Coupe de France, samedi 9 et dimanche 10 décembre. Quatre se sont qualifiés pour les 32e de finale qui marquent l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Avec l'arrivée donc du Havre AC, la Seine-Maritime se trouve être l'un des départements les plus représentés à ce stade de la compétition avec QRM (L2), le FC Rouen (National) et le FC Dieppe (N3).

Lundi 11 décembre à 19h s'est tenu le tirage au sort des 32e de finale. Voici les affiches pour les clubs normands, avec notamment ce derby au plus haut niveau du football dans la région au stade Océane du Havre :

HAC (L1) - SM Caen (L2)

Entente Feignies-Aulnoye FC (N2) - QRM (L2)

(N2) Louhans Cuiseaux FC ou US Cosnes (N3) - FC Rouen (National)

FC Dieppe (N3) - Stade lavallois Mayenne FC (L2)

Les matchs doivent se jouer les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 janvier 2024.

• Lire aussi. La JS Douvres peut-elle être repêchée pour les 32e de finale ?