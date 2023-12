[Vidéo] Caen. En ruines, cette église va être restaurée et ouverte au public en 2026

Située en face de l'hôtel de ville de Caen, cette église participe à l'embellissement de la place. Pourtant, elle est tombée en ruines. L'église Saint-Etienne-le-Vieux a fait l'objet d'une étude sanitaire, architecturale et technique. Le constat : elle présente des zones dangereuses et un défaut général de stabilité. De quoi interdire son accès, avec ses "échafaudages, murs en parpaings et vieux étais en bois dont on n'est pas sûr qu'ils tiennent encore", dixit Joël Bruneau, le maire de Caen. Mais la municipalité, appuyée par le mécénat du Groupe Jean, a décidé de lui offrir une seconde jeunesse et ainsi de permettre aux habitants de la découvrir, en sécurité. "Nous voulons la restaurer pour permettre aux Caennais et aux touristes de faire le tour de l'église et, selon le projet, d'accéder à certains endroits."

L'an prochain, une consultation pour la maîtrise d'œuvre sera lancée. Un prestataire devra être choisi pour réaliser les études de conception, puis les travaux. Mais pas question de rebâtir entièrement l'édifice qui a beaucoup souffert des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Elle restera en état de ruines, même si le but est "d'assurer la pérennité de ce joyau architectural".

Si tout se déroule comme prévu, l'église Saint-Etienne-le-Vieux, désacralisée durant la Révolution et classée monument historique en 1903, sera ouverte au public lors du deuxième trimestre de 2026.