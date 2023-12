Idées sorties du côté de Caen. Noël approche à grand pas : que faire avant les fêtes ?

Retrouvez une panoplie d'animations pour vous faire patienter avant les fêtes.

Un Noël sur glace

A partir du samedi 16 décembre, chaussez vos patins, direction la patinoire couverte de Ouistreham, place Albert Lemarignier. Deux chalets de restauration vous proposeront vin chaud et gaufres. Le port de gants est obligatoire.

Grand spectacle de Noël au Zénith

Le Grand Cirque de Noël s'invite sur la scène du Zénith caennais pour vous proposer La fabuleuse histoire galactique du père Noël. Acrobaties, théâtre et danse : le spectacle promet d'être drôle et magique. Le show aura lieu samedi 16 décembre, à 17h15, mais aussi dimanche 17 à 10h30, 14h30 et 17h30.

Rencontre avec le père Noël

Vous n'avez pas encore envoyé votre lettre au père Noël ? Il est encore temps de la lui remettre en main propre. Vous pouvez lui rendre visite dans sa maison, sur le marché de Noël de Caen, tous les mercredis, samedis et dimanches de 16h à 19h. Une parade est prévue samedi avec le père Noël, Mickey, Minnie et Olaf dans le centre-ville de 15h à 18h.

Spectacle de gospel

Ce dimanche 17 décembre, de 15h à 16h, l'association Gospel Solidheart se produira sur la place de la République à Caen. Leurs membres se feront une joie de partager leur passion et d'égayer votre journée pour les fêtes.

Un feu d'artifice à Ouistreham

Samedi 16 décembre, à 19h, le ciel de Ouistreham se parera de ses plus belles couleurs, à l'occasion d'un spectacle pyromusical, tiré depuis les Jardins de l'Abbaye. Les festivités ne s'arrêtent pas là : la Compagnie Elixir vous invite à une parade, entre 17h30 et 19h le mercredi 20.

Atelier créatif et écolo

La Recyclette vous propose un samedi après-midi convivial consacré aux fêtes de Noël. L'objectif ? Rapporter vos chutes de tissus et les transformer en décos de Noël ou en furoshiki, pour emballer vos cadeaux. Rendez-vous dans l'ancienne mairie de Venoix, à Caen, de 14h à 17h.