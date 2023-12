Un concert 100% Goldman . Une soirée à Saint-James pour chanter les tubes de l'artiste

Le 23 mars 2024, Saint-James célébrera Jean-Jacques Goldman. Le temps d'un concert à l'espace Le Conquérant, la commune de la Manche nous transportera dans les années 80 avec une plongée dans l'univers Goldman. Pendant deux heures, six musiciens feront revivre les rythmes endiablés et les guitares électriques du chanteur. Et pour cause, les musiciens du groupe En Passant ont joué aux côtés de l'icône de la chanson française.

Le très connu saxophoniste Christophe Nègre l'a accompagné sur scène et sur les plateaux télé. Le bassiste Jean-Claude Givone l'a suivi jusqu'à la fin des années 80. Une soirée de communion musicale autour de textes fédérateurs, quoi de mieux pour passer une bonne soirée ?

Pratique. Le 23 mars 2024 à 20h30 à l'espace Le Conquérant de Saint-James.Les places seront en vente sur place pour les retardataires le jour-même, mais aussi sur tous les réseaux de ventes habituels ainsi que sur le site internet 50prod.fr ou par téléphone au 02 33 69 42 35.L'accès au concert sera ouvert au public une heure avant le début du concert.Toutes les places sont placées et assises.