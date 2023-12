D-Day Festival. Près de 200 animations pour le 80e anniversaire ?

La date fatidique n'est que dans six mois, mais ce chiffre est dans toutes les bouches : 80e. Le 6 juin 2024 sera célébré le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie. Pour la 18e année consécutive, le D-Day Festival Normandy rassemblera lui huit offices de tourismes de différentes intercommunalités venant du Calvados et de la Manche, afin de proposer des évènements festifs et populaires, pour célébrer la liberté retrouvée dans la région.

Des rendez-vous immanquables

"C'est notre 18e anniversaire, l'âge de la majorité, de la raison", sourit Loïc Jamin, président de Bayeux Intercom, à l'initiative de ce projet. A la différence des commémorations officielles, le D-Day Festival a pour ambition de "faire la fête", et pour cela, de nombreuses occasions se présentent. "Nous avons chaque année entre 100 et 150 animations. En 2024, j'espère que nous aurons près de 200 rendez-vous, pour brasser tout le monde, vivre ensemble", poursuit-il.

"Les grands rendez-vous seront là", assure l'élu, faisant sûrement référence aux nombreux feux d'artifice, parachutages, défilés, concerts, ou encore pique-nique géants. "Il faudra peut-être faire encore plus", ambitionne-t-il. Faire plus aussi dans le temps : "Ça va durer tout l'été, des offices de tourisme travaillent aussi sur les mois d'août et de septembre. C'est important de faire vivre ce grand rendez-vous au-delà de la semaine phare du 6 juin."

Loïc Jamin

A Nathalie Porte, vice-président de la région Normandie, qui soutient le D-Day Festival, de résumer : "Qualitativement et quantitativement, ce sera une année exceptionnelle !". L'ensemble du programme de ce festival sera dévoilé au compte-goutte sur son site internet. Le rendez-vous est déjà donné exactement 44 jours avant le 6 juin pour en dévoiler tous les contours.