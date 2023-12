Normandie. Pluie de médailles pour Graindorge et Isigny Sainte Mère lors d'un concours

Près de 300 catégories de fromages et de produits laitiers étaient représentées. Lors d'un concours international organisé à Lyon mettant en lumière l'excellence des vins, spiritueux, fromages et produits laitiers, la fromagerie Graindorge de Livarot et la coopérative laitière d'Isigny Sainte Mère ont été récompensées de leur savoir-faire. A elles deux, elles ont décroché pas moins de trente médailles. Six produits Appellation d'origine contrôlée (AOP) de Graindorge ont décroché une médaille d'or : le fameux livarot, le camembert de Normandie, le neufchâtel, le pont-l'évêque, le camembert au lait cru et, enfin, la crème fraîche épaisse 42 %. Deux médailles d'argent ont été attribuées au livarot AOP du domaine du Plessis et L'Onctueux, crémeux normand. Quant à la coopérative laitière Isigny Sainte Mère, ce ne sont pas moins de 22 médailles obtenues : quinze d'or et sept d'argent. Sa fameuse crème fraîche AOP 35 % de matière grasse a été élue Meilleur produit laitier de France. Elle a été aussi distinguée pour ses fromages et ses beurres.