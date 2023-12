Attaque à Paris. L'assaillant était en contact avec l'auteur du meurtre du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray

Il a tout juste 26 ans. Armand Rajabpour-Miyandoab, un Franco-Iranien fiché S, est suspecté de l'attentat perpétré à Paris ce samedi 2 décembre. Armé d'un couteau et d'un marteau, l'homme aurait attaqué un Français de 60 ans et un Britannique de 66 ans après avoir tué un jeune touriste germano-philippin de 23 ans à l'entrée du pont de Bir-Hakeim, entre les XVe et XVIe arrondissements de Paris.

Connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques, il a été placé en garde à vue dès le samedi 2 décembre. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant aurait été repéré par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) en 2016 pour avoir tenté une attaque violente à la Défense. Il avait écopé d'une peine de prison ferme et avait été remis en liberté en 2020.

Des rapprochements sur Internet

Après les premières investigations, il apparaît qu'Armand Rajabpour-Miyandoab était très actif sur Internet. Une multitude de vidéos de Daesh ont été retrouvées et des nombreuses interactions avec des terroristes ont pu être dévoilées. Parmi elles, des conversations sur les réseaux sociaux avec Larossi Abballa, l'auteur de l'attentat de Magnanville, et Adel Kermiche, l'un des deux terroristes qui a assassiné le père Jacques Hamel le 26 juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Samedi soir, après son arrestation, l'auteur présumé de l'attaque aurait déclaré "qu'il en voulait à ce qu'il se passait à Gaza, que la France serait complice de ce que faisait Israël. Il aurait dit qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir, tant en Afghanistan qu'en Palestine", a précisé le ministre de l'Intérieur. "J'ai encore des pensées noires. Je reconnais que l'attentat de Nice ne m'a pas déplu et je trouve que ce qui arrive est normal, vu l'implication de la France dans le conflit syrien. Je reconnais que mes pensées ne sont pas normales", a avoué l'intéressé.