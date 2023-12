Rouen. Le stand up en plein essor dans les soirées rouennaises

Le stand-up n'est plus la chasse gardée des nuits parisiennes. Dans les bars, les restaurants et autres salles rouennaises, le genre se fait petit à petit une place. Des humoristes en herbe s'y produisent et s'adressent directement au public dans les codes de la discipline. Une opportunité qui leur permet de peaufiner leurs blagues.

"L'idée, c'est de proposer une scène pour débuter"

A Rouen, Matteo Bréquigny, humoriste amateur, a été l'un des premiers à mettre en lumière les apprentis humoristes. En 2022, il a créé le Break bar comedy club, un lieu qui permettait aux novices de s'essayer au stand-up. Au bout d'environ un an, il a fermé son établissement pour se "consacrer à [sa] carrière d'humoriste en solo". En parallèle, il a tenu à garder sa casquette d'organisateur de ces soirées. Il travaille donc avec des humoristes débutants qui souhaitent vivre l'expérience de la scène. Les mercredis soir à 20h au bar des Explorateurs de Rouen par exemple, "ils font des passages de quelques minutes et ils testent leurs blagues", livre-t-il. "L'idée, c'est de proposer une scène pour débuter à Rouen" et pas à Paris, là où le stand-up connaît déjà un franc succès et où les demandes sont légion. A Break, Matteo travaille avec un autre humoriste amateur rouennais, Kemis Pépin. Pendant une heure, on découvre l'univers de chacun. Humour bon enfant, humour noir ou pince-sans-rire, il y en a pour tous les goûts. Une ambiance fun et détendue garantie avec en prime de l'interaction avec le public. Chaque représentation est gratuite. Les artistes sont rémunérés "au chapeau", comme le veut l'expression. Comprenez au bon vouloir des spectateurs qui souhaiteraient laisser un pourboire.

"On les trouve sur les réseaux"

Pintxos, installé au 105, sur les quais permet aussi de donner une chance aux débutants. Le lieu hybride ouvert en juin est à la fois un bar et un restaurant. "On a une large programmation événementielle dont du stand-up", indique Annabelle Garcia, co-gérante de l'établissement. C'est en septembre que ces soirées dédiées à l'humour, nommées Pintxos Comedy Show, ont commencé. "Pour l'instant, elles ont lieu un mercredi par mois", pendant une heure. La prochaine devrait avoir lieu en décembre ou en janvier. Au total, cinq humoristes du QG Comedy Show, un autre organisateur de scènes ouvertes à Rouen, montent sur scène. Ils sont sélectionnés par Mansour N'Diaye, organisateur événementiel et humoriste rouennais au sein du QG Comedy show. Son rôle : dénicher les talents qui se produiront sur la scène de Pintxos. "On les trouve sur les réseaux et au fur et à mesure, les gens se passent le mot", précise-t-il. Ces soirées amateures qui se multiplient ne sont pourtant pas toujours bien vues des professionnels du spectacle, qui pointent du doigt la technique du chapeau. "On ne fait pas ça chez nous parce que c'est illégal. Je trouve bien de responsabiliser les comédiens avec des vrais cachets qui leur permettent d'avoir des avantages", livre l'humoriste de renom Kev Adams, qui va bientôt ouvrir son propre comedy club à Rouen après celui de Paris (lire par ailleurs). Même remarque pour son associé Loïc Bonnet, gérant du Théâtre à l'Ouest, qui parle même d'une "concurrence déloyale" envers les salles de spectacle. Matteo Bréquigny de Break se défend : "On parle du stand-up amateur, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des professionnels."