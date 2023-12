Rouen. Ouverture de Primark : le centre Saint-Sever en pleine effervescence, 1 200 clients en deux heures

Le centre commercial Saint-Sever de Rouen était en pleine effervescence vendredi 1er décembre. La raison ? L'ouverture à 10h du magasin Primark, très connu pour ses vêtements vendus à petits prix. C'est le 27e magasin de l'enseigne irlandaise à ouvrir ses portes en France et le deuxième en Seine-Maritime après celui du Havre, ouvert en 2018. Sur la seule matinée, 1 200 clients ont franchi les portes du commerce.

"J'étais pressée de voir les vêtements"

Christine Maulant est venue du Tréport, près de Rouen, pour l'ouverture. Et elle est arrivée à 9h alors que les portes n'ouvraient qu'à 10h. "C'est un magasin que j'aime, il propose des produits pas pas chers." Ludivine Ustur a aussi fait un peu de route pour venir à l'ouverture : "Je suis venue d'Elbeuf. J'attendais l'ouverture avec impatience parce qu'avant, j'allais à celui du Havre." De son côté, Léonie Marc, une Rouennaise, était "pressée de voir les vêtements comme les pulls et les pantalons".

Un projet de plus de 16 millions d'euros

Le magasin de Rouen s'étend sur deux étages et sur près de 4 500m² de surface de vente. Il comprend 32 cabines d'essayage et dispose également de 33 caisses. On y retrouve des vêtements mixtes, des accessoires et de la décoration à petits prix. Pour ce projet, plus 16 millions d'euros ont été déboursés par le groupe.

L'ouverture de cette nouvelle boutique a entraîné le recrutement de 230 personnes en CDI. Pour 70% d'entre elles, il s'agit d'un premier emploi ou d'un retour à l'emploi après une période de chômage.

Et pour rester dans le secteur des vêtements à bas prix, Bershka, l'enseigne du groupe espagnol Inditex, ouvrira elle aussi ses portes au centre commercial Saint-Sever en 2024.

Pratique. Du lundi au samedi de 10 heures à 20 heures, le dimanche de 10 heures à 19 heures (sauf le 31 décembre)