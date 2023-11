Manche. Quatre astuces pour un Noël à petits prix

On le sait, depuis quelques années, le repas de Noël est synonyme de casse-tête pour de nombreux foyers. S'il représente un très gros budget la plupart du temps, il est tout à fait possible de réaliser un repas de fête sans casser sa tirelire. Avec quelques astuces simples, fini l'angoisse du ticket de caisse et place aux festivités.

Acheter le champagne en gros

C'est la boisson incontournable des fêtes de fin d'année mais le champagne, souvent très coûteux, peut vite plomber le porte-monnaie. Pour économiser, il faut acheter en grosse quantité. Concertez-vous avec vos amis, votre famille pour acheter au minimum 20 bouteilles. La facture devrait rapidement baisser. Si le prix reste encore un peu élevé, n'hésitez pas à miser sur le crémant. Il vaut mieux un bon crémant qu'un mauvais champagne. Le champagne est considéré comme le vin de luxe par excellence, il présente donc un prix plus élevé que les crémants. Le coût du raisin y est dans cette région plus important. Le crémant de Bourgogne est d'ailleurs le plus proche du champagne. Vos invités n'y verront que du feu.

Privilégier les producteurs locaux

La Normandie regorge de producteurs en tout genre. Pour manger bon et pas cher, il faut impérativement miser sur le local. Allez voir les petits producteurs, les vendeurs au détail chez lesquels, les prix sont souvent bien plus avantageux qu'en grande surface. En l'absence d'intermédiaire, le producteur fixe lui-même ses prix. Sur la maison des produits régionaux, vous pourrez retrouver une sélection des meilleurs producteurs normands.

Vive les produits moches

Les supermarchés doivent respecter un cahier des charges drastiques. Taille, poids, apparence, tout doit être parfait pour être mis à la vente. De ce fait, les produits ne correspondant pas aux attentes de ces magasins se retrouvent à prix ultra-cassés. Les fruits et légumes moches, mais aussi tous les emballages avec un défaut sont une source d'économie. Le magasin Ecomiam de Vire propose toute une sélection de produits non conformes mais tout à fait consommables à des tout petits prix.

Et les bons de réduction ?

Les bons de réduction restent toujours la petite astuce qui fait économiser quelques euros. Pas d'économies faramineuses mais quelques centimes ici et là mis bout à bout peuvent sauver votre repas de Noël. Sur maisonfoody et sur ma vie en couleur vous pouvez trouver tout un tas de bons de réductions à imprimer, en particulier sur le saumon, le foie gras et autres produits de fête.

Alors, avec toutes ces astuces, qu'avez-vous prévu pour ce Noël 2023 ?