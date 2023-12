Auderville. Sauveteur en mer, il sauve une famille le soir de Noël

Noël sur le bateau ! Des sauveteurs en mer sont déjà intervenus un soir de réveillon pour venir en aide à un plaisancier en difficulté. C'est le cas de Yohann Sanson, patron de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Goury. Toutefois, "en 25 ans, c'est la seule et unique fois que je suis intervenu à Noël", explique-t-il.

Coupe de champagne sur le voilier

Les faits se sont produits il y a 15 ans. Alors qu'il se préparait pour réveillonner avec sa famille, Yohann Sanson et des collègues sont contactés, le 24 décembre 2008 vers 17h30, par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Jobourg, pour un problème sur un bateau à proximité d'Aurigny, une des îles Anglo-Normandes. Deux couples et deux enfants, en provenance de Cherbourg, avaient décidé de réveillonner sur leur voilier de 13 mètres. Ils avaient quitté la cité portuaire dans l'après-midi. "Ce sont des gens qui avaient l'habitude de se rendre à Aurigny, confie Yohann Sanson. Ils voulaient arriver avant la tombée de la nuit au mouillage puis célébrer Noël." Bonne nouvelle, les conditions météorologiques n'étaient pas défavorables.

En dix minutes, le professionnel et ses équipes sont à la station, puis embarquent. "J'avais pris une bouteille de champagne au cas où ! On ne sait jamais à quelle heure on revient en cas d'intervention, on se dit qu'on peut y passer la nuit. A l'époque, je me souviens que mon épouse n'avait pas trop apprécié cette blague." Arrivé sur les lieux vers 18h30, l'équipage découvre le bateau avec un problème au niveau de la durite qui permet l'approvisionnement en liquide de refroidissement aux différents éléments du circuit et au moteur. "La durite a lâché, se souvient-il. L'alarme de voie d'eau s'est déclenchée, l'eau rentrait dans le bateau." Les sauveteurs, munis d'une motopompe, ont pu neutraliser la panne et assécher le bateau. "Il y avait quand même une vingtaine de centimètres d'eau, mais la literie n'avait pas été touchée."

Une fois l'intervention terminée, le bateau a été remorqué dans une zone de mouillage, à Aurigny. Les sauveteurs ont fini par trinquer avec les plaisanciers. Yohann Sanson est finalement rentré chez lui vers 21h30 et a raté le début des festivités. "J'ai déjà dû quitter des mariages, des événements pour une intervention en mer. C'est notre rôle, nous sommes mobilisés à tout moment, 24 heures sur 24, sept jours sur sept." Cette année, les sauveteurs de Goury vont recevoir un joli cadeau de Noël avec un nouveau canot de sauvetage, le Mona Rigolet II. Il devrait arriver fin décembre et être officiellement opérationnel par la SNSM en février.