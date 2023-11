Violences intrafamiliales. Le saviez-vous ? Huit façons de soutenir une victime

Demeurez présent dans la vie de la victime

Eviter à une victime de se retrouver isolée dans sa relation, c'est améliorer sa sécurité et celle de ses enfants.

Soyez vigilant de ne pas être instrumentalisé par l'agresseur contre la victime

Les proches sont fréquemment ciblés par les comportements de violence également. C'est le cas lorsqu'un partenaire violent tente d'influencer leur perception de la victime ou de la situation par le mensonge ou la manipulation, dans le but d'isoler la victime ou de créer des conflits.

Soyez conscient du potentiel danger

Il est primordial de respecter les décisions de la victime face à sa relation et face au partenaire, puisque le danger d'escalade est bien réel.

Aidez la victime à se faire sa propre idée de la situation

Une victime de violence conjugale se fait imposer une vision de la situation par le partenaire violent, ce qui peut brouiller sa perception de la situation et fait en sorte qu'il lui est souvent difficile de voir la violence pour ce qu'elle est. Pour aider, il faut donc s'efforcer de ne pas imposer sa propre perception de la situation, mais plutôt essayer de soutenir la victime afin qu'elle tire ses propres conclusions, sans aucune forme de pression.

Soutenez la victime dans la reprise de pouvoir sur sa vie

Une victime de violence conjugale a de moins en moins le droit d'exercer son libre arbitre et de faire ses propres choix. Le fait de lui offrir de l'information et de respecter les choix qu'elle fait pour elle-même et pour ses enfants est donc très important, et ce même quand on ne comprend pas ses choix, ou qu'on aurait fait un choix différent pour soi-même.

Contrez les effets de la violence sur la victime

Communiquer son respect et renvoyer une image positive d'elle-même à la victime permet de contribuer à préserver son intégrité psychologique et à augmenter sa résilience.

Offrez votre soutien et facilitez l'accès aux ressources

Offrir de l'aide, de l'information et des ressources à une victime permet de lui redonner du pouvoir sur sa vie, à la condition de respecter les choix qu'elle fait par la suite. Une victime pourrait choisir de ne pas accepter une ressource ou une offre d'aide, mais le fait même d'avoir accès à l'information ou de savoir que l'aide est disponible fait une différence.

Ne vous sentez pas impuissant



Validez auprès de la victime si elle souhaite que vous fassiez quelque chose pour elle. Si elle répond oui, aidez-la à trouver une réponse au besoin exprimé. Si elle répond non, sachez que ce que vous faites déjà répond à ses besoins actuels.

• Lire aussi. Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Comment la Normandie vient en aide aux victimes