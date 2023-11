Entreprise. Les patrons de deux PME de la Manche reçues par le Chef de l'Etat à l'Elysée

Plus d'une centaine de chefs de petites et moyennes entreprises sont reçus ce mardi 21 novembre à l'Elysée, par le président de la République Emmanuel Macron, qui présente les axes du nouveau programme ETIncelles. Il vise à offrir un accompagnement afin de fluidifier les relations des entreprises avec l'Etat, lever les blocages administratifs à leur croissance et à s'engager vers l'export.

Le groupe Delplast, spécialiste de la fabrication de menuiseries, portes et volets en PVC à Cherbourg-en-Cotentin, et les vans Theault à Ponts, dans le sud-Manche, font partie des entreprises invitées à l'Élysée.

La France compte aujourd'hui plus de 150 000 petites et moyennes entreprises et emploie près de 4 millions de personnes.