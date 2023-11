Seine-Maritime. Cédric Tureau, directeur des sports de Gonfreville-l'Orcher, retrouvé mort

C'est une macabre découverte faite par les pompiers dimanche 19 novembre. Le corps sans vie de Cédric Tureau, directeur des sports de Gonfreville-l'Orcher, a été retrouvé dans un bassin du Havre, dans le quartier de l'Eure (quai du Rhône). Le bassin abrite la base du Canoë-Kayak Le Havre, le club dont Cédric Tureau était président. C'est son épouse qui avait donné l'alerte samedi soir, ne le voyant pas rentrer.

Une autopsie va être réalisée

Bruno Dieudonné, le procureur du Havre, indique qu'une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte. "Une autopsie est prévue lundi prochain et nous sommes par ailleurs dans l'attente des résultats de l'analyse toxicologique."

A Gonfreville-l'Orcher, c'est la stupeur. "On est tous affectés, c'est un choc", a confié à nos collègues du Courrier Cauchois, Alban Bruneau, le maire de la ville. C'était une figure locale, notamment dans le milieu sportif dans lequel il était très investi au point d'en devenir le directeur du service des sports. Il a longtemps été maître-nageur et chef de bassin au complexe aquatique Gd'O. C'était un ardent défenseur de la pratique sportive, notamment à l'école, et du service public".

Cédric Tureau était âgé de 53 ans.