Deauville. Des millions de moules échouées sur la plage

Les promeneurs ont découvert un spectacle saisissant dans le Calvados. Ce lundi 20 novembre, la plage de Deauville était recouverte de millions de moules et de couteaux. Plus un seul centimètre carré de sable n'était alors visible tant les mollusques envahissaient les bords de mer. Ce phénomène assez rare est en réalité dû aux grandes marées mais aussi aux tempêtes successives qui ont balayé les côtes normandes ces dernières semaines. La houle, alors plus forte que d'habitude, est venue désensabler les couteaux et ramener les moules vers la plage.

Ce phénomène avait déjà été observé en 2015 avec une immense quantité d'étoiles de mer qui avaient recouvert la plage de Blonville-sur-Mer. Une singularité qui se produit par période au gré des lames de fonds qui viennent bousculer tout cet écosystème pour les échouer ensuite et faire le bonheur des curieux.