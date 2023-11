Coutances. Leur collège victime de la tempête Ciaran, à quand le retour des élèves à Jacques-Prévert ?

Le collège Jacques-Prévert de Coutances a subi de lourds dégâts lors de la tempête Ciaran, début novembre. 130m2 de toitures se sont envolés. Il n'a pas été possible de bâcher tout de suite le bâtiment, et la dégradation du site s'est poursuivie à cause de la pluie qui a continué de tomber. Vendredi 17 novembre, Jean Morin, le président du Département de la Manche, a fait le tour du chantier. Il a annoncé un retour de tous les élèves dans le collège pour la rentrée de janvier 2024.

Comment ça va se passer ?

Cette date est subordonnée à plusieurs conditions. Tout d'abord, il faut que six classes au premier étage du bâtiment soient rénovées. Ensuite, le Département va louer "une structure modulaire" de cinq salles de classe en préfabriqué. Il faut donc que les tables, les chaises et tout le câblage électrique et informatique soient prêts pour janvier. Le coût estimé de cette location est de 3 millions d'euros hors taxe. Ce calcul doit encore être affiné.

Le collège a perdu 130m2 de toiture à cause de la tempête Ciaran.

Pour le bâtiment du collège, le Département va profiter des travaux pour faire une rénovation énergétique.