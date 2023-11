Seine-Maritime. Le procès en appel "des démembreuses" du Petit-Quevilly s'ouvre lundi 

Le procès avait fait grand bruit, il y a tout juste un an, en novembre 2022. Celui de Céline Vasselin et Jessica Adam, condamnée respectivement à 22 ans et 17 ans de prison pour avoir, en 2018, tué et démembré Sliman Amara, le compagnon de la première au Petit-Quevilly. Elles encouraient la prison à perpétuité. La peine, finalement considérée comme trop légère, a poussé le parquet général à faire appel de la décision.

Des violences psychologiques

Lui avait requis 30 ans et 25 ans de prison. Une troisième femme, poursuivie initialement pour ne pas avoir dénoncé le crime, mais acquittée, doit à nouveau être jugée. L'affaire avait surpris par la singularité des faits. Céline Vasselin et Jessica Adam, son esthéticienne, étaient devenues amies. La première a confié à la seconde les violences psychologiques dont elle était victime de la part de son conjoint. Finalement, les deux passent à l'acte. Sliman Amara est d'abord drogué, puis tué de plusieurs coups à l'arme blanche. Son corps va ensuite être démembré à l'aide de matériel acheté les semaines précédentes puis éparpillé en différents points de l'agglomération, avant d'être retrouvé par la brigade fluviale. "On espère que la cour d'appel aura la même vision qu'en première instance", témoigne l'avocate de l'accusée, Sandra Gosselin. La cour d'assises avait alors retenu que Céline Vasselin était sous l'emprise de violences psychologiques. Le verdict est attendu vendredi 24 novembre.