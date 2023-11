Briouze. Le festival Art Sonic dévoile les deux premières têtes d'affiche de l'édition 2024

Depuis 27 ans, le festival Art Sonic s'est imposé comme le rendez-vous incontournable des amoureux de la musique et des arts. Pour cette édition 2024, le festival a fait peau neuve avec un tout nouveau visuel crée par le studio caennais Encore Bravo. De quoi faire grimper en flèche les énergies pour faire rayonner l'Orne autour d'un seul projet : faire la fête.

Ce sont plus de 20 000 festivaliers, 550 bénévoles, 100 partenaires et 20 artistes qui se réuniront à Briouze en juillet prochain autour de la culture, de l'engagement écologique et de l'art de vivre ensemble. Des convictions que l'on partage chez Tendance Ouest et c'est la raison pour laquelle nous sommes partenaire de cette nouvelle édition. Les billets seront disponibles dans un premier temps sur festival-artsonic.com et sur Pass Culture.

Coté artistes, il va falloir s'attendre à du grand spectacle puisque le festival a dévoilé les deux premiers artistes à l'affiche de cette programmation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le festival a misé gros puisqu'ils ont annoncé le rappeur incontournable de sa génération PLK suivi du groupe de pop rock ultra-fédérateur, Louis Attaque.

Cette 27e édition promet d'être exceptionnelle.