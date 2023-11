Caen. Bigflo et Oli, Calogero, SCH… Les premiers noms de Beauregard 2024

C'est reparti pour un tour ! Mardi 14 novembre, le festival Beauregard a dévoilé les huit premiers noms d'artistes qui participeront à l'édition 2024, prévue du 4 au 7 juillet.

La bonne nouvelle du jour, c'est le retour de Bigflo et Oli. Le duo de frangins toulousains était déjà passé par la Normandie en 2018. Ils s'arrêteront par la scène de John, pendant leur tournée des stades, le 5 juillet prochain. Lui va venir pour la première fois. Véritable icône de la chanson française, Calogero a dit "oui" aux organisateurs. Il sera sur scène le 7 juillet. L'autre temps fort attendu de cette 16e édition, c'est la venue de SCH. Après avoir rempli le stade Vélodrome il y a quelques mois, le rappeur s'arrête par la Normandie le 4 juillet. Le parc du château accueillera aussi Zaho de Sagazan. L'autrice-compositrice et interprète de 23 ans séduit autant sur disque que sur scène. Le groupe de rock britannique Bring Me The Horizon, qui va fêter ses 20 ans de carrière en 2024, sera aussi de la partie. Celui-là va faire danser les festivaliers. Le groupe australien Parcels se démarque par ses rythmes disco, funk et groove. Et puis, il y aura aussi les Américains de LCD Soundsystem et le jeune rappeur Luidji.

Après avoir battu un nouveau record sur la billetterie avec l'opération fan (5 000 pass vendus en dix minutes), le festival Beauregard met désormais en vente tous ses pass, du 1 au 4 jours.

La programmation jour par jour

Jeudi 4 juillet : Bring Me The Horizon, SCH

Vendredi 5 juillet : Bigflo et Oli, Parcels

Samedi 6 juillet : : LCD Soundsystem, Zaho de Sagazan

Dimanche 7 juillet : Calogero, Luidji