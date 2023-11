Alençon. L'artisan lunetier Ghislain Leroy au salon du Made in France à Paris

Jeudi 9 novembre, le Mifexpo, ou salon du Made in France, a ouvert ses portes au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, pour quatre jours.

Dix artisans y représentent la Normandie, dont deux de l'Orne : Juliette Sagot, est créatrice en marqueterie contemporaine à Alençon, et Ghislain Duroy, lui aussi installé à Alençon, place du Palais. Ce dernier est opticien lunetier d'art, Meilleur Ouvrier de France : "un métier qui s'acquiert avec beaucoup de temps, de patience, de ténacité". Et la défense du made in France lui tient particulièrement à cœur : "C'est hyper-important, on a un savoir-faire en France, la lunetterie est un savoir-faire français, je ne vois pas pourquoi on s'approvisionne en Asie ou ailleurs."

Après avoir été formateur dans une école de lunetterie et avoir formé plusieurs apprentis, Ghislain Leroy aide désormais à la formation de candidats au titre de Meilleur Ouvrier de France.