Tempête Ciaran. Encore 51 000 foyers normands sans courant

51 000 foyers normands sont toujours sans électricité, deux jours après le passage de la tempête Ciaran, annonce Enedis en Normandie, samedi 4 novembre. Dans le détail, 31 500 personnes n'ont toujours pas de courant dans la Manche, 8 500 dans le Calvados, 6 700 en Seine Maritime, 2 300 dans l'Eure et 2 000 dans l'Orne. En France, 260 000 personnes sont dans le noir. En tout, 78% des foyers ont été rétablis.

Des renforts de tout le pays

Les équipes d'Enedis en Normandie étaient sur le terrain avant même le passage de la tempête. Elles ont été rejointes, dès le mercredi 1er novembre, par des renforts de Lorraine, d'Alsace, de Franche-Comté et de Champagne-Ardenne. Vendredi 3 novembre, d'autres équipes sont arrivées d'Occitanie, du Sud-Ouest, de la région lyonnaise et de Poitou-Charentes. Plus de 1 000 personnes sont mobilisées dans la région pour réparer le réseau.

