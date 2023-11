Quettehou. A Quettehou, le festival du voyage et des globe-trotters

Au fil des éditions, le festival du voyage a acquis une renommée nationale et rassemble désormais un public qui vient de bien au-delà des frontières de la Normandie. Ces globe-trotters viennent partager leurs aventures à travers des films et photos. Pour cette dixième édition, samedi 18 et dimanche 19 novembre à la Halle aux grains de Quettehou, 13 films d'aventures, de voyage et d'exploration à travers le monde sont à découvrir. En Afrique, en Bolivie, au Népal, du Sahara à la Sibérie, ces films donnent à voir des paysages grandioses, des trésors naturels insoupçonnés, des modes de vie parfois étonnants. C'est aussi l'occasion d'alerter, notamment sur les effets de la pollution en Afrique. Une belle occasion de rencontrer ces globe-trotters, amateurs ou professionnels, pour évoquer leurs envies de parcourir le monde. Par la marche, le vélo, l'escalade, pour le sport, la rencontre de l'autre, tous s'engagent sous la même bannière. Celle de l'aventure !

Pratique. 5 euros par après-midi, de 14h à 18h.