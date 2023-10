Orne. Après le tri des déchets, le compostage désormais obligatoire : les actions dans le département

A partir du 1er janvier prochain, tous les ménages devront pouvoir trier leurs biodéchets : épluchures, restes de repas, déchets alimentaires, déchets verts, en les séparant du reste des ordures ménagères.

Ecologie et économies

L'ambition est écologique, avec moins de déchets à transporter et à incinérer. Mais surtout économique, car ce traitement a un coût croissant que de plus en plus de collectivités (et de contribuables) peinent à supporter, d'où l'intérêt commun d'en baisser le tonnage. Mais à moins de deux mois de l'échéance, cette petite révolution dans les habitudes de chacun semble avoir encore bien du mal à se concrétiser sur le terrain, où bon nombre de collectivités semblent désormais s'affoler, bien qu'elles aient eu des années pour se préparer, la directive européenne datant de 2012 et la loi AGEC de 2020. Toutefois la loi, contrairement à ce que demandent plusieurs associations écologistes, ne donne pas de contrainte chiffrée de baisse des déchets, ce qui suppose, selon ces dernières, l'impossibilité de sanction envers ceux qui ne seront pas prêts à temps.

Si un habitant doit faire plus

de 200 mètres pour se rendre

au composteur, il n'y va pas.

Les déchets organiques représentent un tiers de la poubelle des Français, soit 5,5 millions de tonnes à l'échelle de la France. S'ils sont actuellement incinérés, ils devront être compostés, donc valorisés pour fertiliser les jardins et autres cultures. L'obligation concerne les collectivités : c'est à elles de proposer des solutions aux habitants pour qu'ils puissent effectuer le tri chez eux. Certaines agglomérations ont décidé de collecter ces déchets organiques, en plus des ordures ménagères, du plastique, du verre, du carton… Mais de nombreux syndicats d'ordures ménagères ou communes offrent actuellement à des prix très compétitifs la possibilité de se procurer des composteurs individuels, en bois ou en plastique, à installer dans son jardin. Parallèlement, des composteurs collectifs sont implantés, à marche forcée, au pied des immeubles. Mais tout cela risque de prendre encore beaucoup de temps, bien au-delà du 1er janvier prochain. Selon les études, si un habitant a plus de 200 mètres à faire pour se rendre au composteur, il n'y va pas.

Passer au compostage

Le déclic, comme pour le tri sélectif, peut être financier. Mais il peut aussi être environnemental : une partie des déchets peut être valorisée et devenir du compost pour enrichir les plantations potagères ou florales. Ce geste a aussi un impact carbone très important : 4 % de nos émissions à effet de serre sont dues à nos déchets, selon un rapport récent du Haut Conseil pour le climat.

Les idées reçues ont la vie dure, changer ses habitudes reste souvent compliqué, beaucoup de fausses informations sur ce qui ne serait pas compostable circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Ces quelques pages devraient vous permettre d'y voir un peu plus clair…